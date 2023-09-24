انتهت الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. تعادل سلبي

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت أمام فرايبوج في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا في اللقاء بقميص فرانكفورت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت بتعادل سلبي

ق 65: خروج مرموش

ق 46: مرموش يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس

بداية اللقاء

عمر مرموش فرانكفورت
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