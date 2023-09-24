285 دقيقة بلا هدف.. تشيلسي يخسر مجددا أمام أستون فيلا

استمر تشيلسي في العجز عن تسجيل أهداف ووصل إلى 285 دقيقة بلا أهداف، بجانب تلقي خسارة جديدة في الدوري.

خسر تشيلسي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد لـ أستون فيلا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.

التشكيل

ماوريسيو بوتشتينو بدأ اللقاء بـ نيكولاس جاكسون في الهجوم، ومن خلفه رحيم سترلنج، وميكايلو مودريك.

في المقابل، بدأ أوناي إيمري بـ أولي واتكينز كمهاجم صريح، وواصل نيكولو زانيولو المشاركة كأساسي في وسط الملعب.

وصف المباراة

لم يبدأ تشيلسي المباراة بطريقة مثالية ليحسن النتائج والأداء في المباريات الماضية، فتألق روبرت سانشيز حارس البلوز وتصدى لتسديدة قوية من لوكاس دين في الدقيقة 19.

دخل تشيلسي المباراة أخيرا في الدقيقة 24 إذ أهدر نيكولاس جاكسون انفرادا بعد تصدي رائع من إيميليانو مارتينيز.

حاول تشيلسي تحسين الأداء وتهديد أستون فيلا بتسديدة من إنزو فيرنانديز في الدقيقة 35 تذهب لخارج المرمى.

أبى سانشيز بأن يتلقى هدفا من أستون فيلا، ففي الدقيقة 38 سدد نيكولو زانيولو كرة قوية على الطائر، لكن تألق سانشيز بالتصدي لها.

كاد أن يتقدم تشيلسي في النتيجة إذ سجل أكسيل ديساسي هدفا لكن تدخل حكم الفيديو لإلغاءه بداعي التسلل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

لم يتوقف جاكسون عن تلقي الإنذارات ففي الدقيقة 50 تلقى البطاقة الصفراء الخامسة له في الموسم، ليتم إيقافه في الجولة القبلة بسبب تراكم البطاقات.

وفي الدقيقة 57 أزاد مالو جوستو من معاناة تشيلسي، إذ تلقى البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على دين وتدخل حكم الفيديو ليتم طرده.

بوتشتينو يتدخل

حاول بوتشتينو التعامل مع الطرد المفاجئ في صفوف فريقه، فدفع بـ بن تشيلويل في الدقيقة الـ61 بدلا من ميخايلو مودريك.

بوتشتينو تدخل مجددا في الدقيقة الـ68 ودفع بـ كول بالمر وليسلي أوجوشوكو بدلا من إنزو فيرنانديز، ونيكولاس جاكسون.

هكذا أصبح بالمر هو المهاجم الصريح في خطة المدرب الأرجنتيني.

هدف صاعق

وفي الدقيقة 72 سجل واتكينز الهدف الوحيد لفريقه في شباك سانشيز. بينية من موسى ديابي إلى واتكينز الذي انطلق بالكرة وسددها لترتطم في أكسيل دياسي وتصل له مجددا، لينطلق مرة أخرى ويسدد في مرمى سانشيز.

هدف هو الثالث للمهاجم صاحب الـ27 عاما في مرمى تشيلسي، وأول له في الدوري هذا الموسم.

حاول تشيلسي إدراك التعادل متأخرا، فانفرد بن تشيلويل بمارتينيز في الدقيقة الـ74 ولكن الحارس الأرجنتيني تصدى للانفراد بطريقة تذكرنا بانفراد نهائي كأس العالم أمام فرنسا وقت التصدي أمام راندال كولو مواني.

تبديلات

وبعد الهدف، أجرى أوناي إيمري تبديلاته لقتل المباراة. فشارك ليون بايلي، وجاكوب رامسي في الدقيقة الـ75 بدلا من نيكولو زانيولو، وجون مكجين.

بوتشتينو أدرك حاجة الفريق إلى مهاجم صريح حقيقي، فدفع بـ أرماندو برويا في الدقيقة الـ79 بدلا من مويسيس كايسيدو.

مشاركة هي الأولى لـ برويا صاحب الـ22 عاما منذ 11 ديسمبر 2022 بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

محاولات العودة

وفي الدقيقة 79 بعد تحول تشيلسي للهجوم وترك مساحات في الخلف، كاد أن يستغل ديابي المساحات وانفرد بسانشيز، لكن كالعادة حارس برايتون السابق منع الفرنسي من توسيع الفارق.

إيمري تدخل مجددا في الدقيقة الـ81 وأشرك يوري تيليمانز بدلا من موسى ديابي.

وفي الدقيقة 85 تمكن سانشيز من إنقاذ مرماه بالتصدي لكرة جاكوب رامسي القوية، لتستمر آمال البلوز.

حكم المباراة احتسب 11 دقيقة كوقت محتسب بدل من ضائع.

وفي الدقيقة الـ91 استنزف أستون فيلا الوقت فإجراء تبديل أخير بمشاركة ليون ديندونكر وجون دوران بدلا من بوبكر كمارا، وأولي واتكينز الذي أدى المهمة بنجاح.

ولم يشهد الوقت الضائع جديد، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.