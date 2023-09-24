تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني في مواجهة فرايبورج يوم الأحد.

ويحل فرايبورج ضيفا على فرانكفورت ضمن الجولة الخامسة من المسابقة في السادسة والنصف عصرا.

وجاء تشكيل الفريق:

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

الهجوم: عمر مرموش – دينا إبيمبي - ماريو جوتزة.

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