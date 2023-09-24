استبعاد فينيسيوس من الدربي بسبب آلام في المعدة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور

أعلن ريال مدريد استبعاد فينيسيوس جونيور من الدربي أمام أتلتيكو مدريد بسبب آلام في المعدة.

ويواجه النادي الملكي نظيره أتليتكو مدريد اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل الروخوبلانكوس.

وجاء إعلان الميرينجي عبر حساباته على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان الجناح البرازيلي جاهزا للعودة للملاعب بعد ما تعرض لإصابة أمام سيلتا فيجو في منافسات ليجا.

وتعرض فينيسيوس لإصابة استبدل على إثرها خلال مواجهة سيلتا فيجو التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

فينيسيوس شعر بألم في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول ليتم استبداله ويحل خوسيلو بديلا له.

وفسدت آلام المعدة عودة فينيسيوس في الدربي بعد الشفاء مع الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب فينيسيوس عن مباريات خيتافي ووريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

وسجل جناح فلامينجو السابق هدفا في ثلاث مباريات خاضها رفقة فريقه خلال الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة ولديه الفرصة إذا انتصر في الدربي بأن يتصدر الترتيب، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

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