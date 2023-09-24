توخيل يتنفس الصعداء بعد تقرير إصابة دي ليخت

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

إنقاذ دي ليخت أمام باريس سان جيرمان

تنفس توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الصعداء بعد استلام تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة ماتياس دي ليخت.

واستبدل دي ليخت خلال الشوط الأول في مباراة بوخوم يوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وأفاد بايرن في بيان: "القسم الطبي لنادي بايرن ميونيخ أوضح كل شيء. المدافع البالغ من العمر 24 عامًا سيأخذ إجازة لبضعة أيام بعد تعرضه لكدمة في ركبته اليسرى".

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وشارك المدافع الهولندي في كل مباريات بايرن هذا الموسم باستثناء لقاء مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وخرج دي ليخت مصابا من المباراة التي قاد فيها هاري كين فريقه بايرن ميونيخ للفوز على بوخوم بسباعية دون رد.

وشهدت المباراة أول ثلاثة أهداف "هاتريك" لهاري كين بقميص بايرن ميونيخ.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 13 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتجمد رصيد بوخوم عند النقطة 3 في المركز الـ14.

تقدم بايرن مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج بصناعة من كينجيسلي كومان.

ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 13 لبايرن ميونيخ.

أما الهدف الثالث سجله المدافع ماتياس دي ليخت في الدقيقة 29، وأضاف ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38 بصناعة من هاري كين.

وعاد هاري كين للتسجيل وأضاف الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ثم سجل ماتياس تيل هدف بايرن ميونيخ السادس في الدقيقة 81 بصناعة جديدة من هاري كين.

واختتم هاري كين السباعية في الدقيقة 88 ووصل لهدفه الثالث في المباراة والهاتريك الأول له مع بايرن.

ووصل هاري كين إلى هدفه رقم 8 مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه للفريق بداية الموسم الجاري.

وأصبح هاري كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يساهم في 10 أهداف في أول 5 جولات من المسابقة.

بايرن ميونيخ ماتياس دي ليخت
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