التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه أمام استون فيلا في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ويستضيف البلوز المباراة على ملعبه ستامفورد بريدج.
وعاد مويسيس كايسيدو مرة أخرى للتشكيل الأساسي بعد الغياب أمام بورنموث في الجولة الماضية.
بينما يجلس بن تشيلويل على مقاعد بدلاء البلوز.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: ليفي كولويل - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - مالو جوستو
خط الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك.
ويحتل تشيلسي المركز الـ14 برصيد خمس نقاط، بينما يأتي استون فيلا في المركز السابع برصيد تسع نقاط.
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