التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - إيفرتون ضد أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيل الأساسي لمواجهة توتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ أرتيتا المباراة بالثنائي الهجومي إيدي نيكيتاه وجابرييل جيسوس.

بينما يجلس كل من كاي هافرتز ومحمد النني على مقاعد البدلاء.

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ويغيب لياندرو تروسارد عن المواجهة بعدما أعلن أرسنال إصابته عضليا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – فابيو فييرا – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – إيدي نكيتياه – جابرييل جيسوس

بينما دكة البدلاء: آرون رامسديل - سيدريك ريكاردو - تاكيهيرو تومياسو - ياكوب كيويور - جورجينو - محمد النني - إيميل سميث رو - ريس نيلسون - كاي هافرتز.

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

حارس المرمى: جويليلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو – كريتسيان روميرو – فان دي فين – ديستني أودوجي.

الوسط: بابي سار – يفيس بيسوما - ديان كولوسوفسكي – جيمس ماديسون – هيونج مين سون.

الهجوم: برينان جونسون.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 13 نقطة بالتساوي مع توتنام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من ست مباريات خاضهم الفريق.

الدوري الإنجليزي أرسنال جابرييل جيسوس تروسارد
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