مورينيو: ديبالا مثل مبابي ولكن لا يمكنه المشاركة بشكل دائم

قارن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما نجم فريقه باولو ديبالا بكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان نظرا لأهمية كل منهما لفريقهما.

باولو ديبالا النادي : روما روما

وتعاقد روما مع ديبالا من يوفنتوس الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع السيدة العجوز.

وتحدث المدير الفني البرتغالي لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن أهمية اللاعب الأرجنتيني قائلا: "ديبالا لاعب مميز بالنسبة لنا، فهو مثل مبابي لباريس سان جيرمان وبرناردو سيلفا لمانشستر سيتي".

وأضاف "لا استطيع إشراك ديبالا دائما لأنه يحتاج إلى إدارة لياقته البدنية وأن يأخذ راحة ليكون مستعدا للمباريات".

واختتم مورينيو تصريحاته "سأشركه بشكل أساسي أمام تورينو، ولكن ربما أخرجه قبل نهاية المباراة، لأن سيتعين علينا البدء به أمام جنوى في مباراة نصف الأسبوع".

ويعاني ديبالا من الإصابات دائما، فمنذ انضمامه إلى فريق العاصمة الموسم الماضي وغاب عن 20 مباراة بواقع 85 يوما.

وسجل ديبالا في الموسم الحالي مع روما هدفين ولم يصنع هدفا في ثلاث مباريات لعبها.

ويحتل روما المركز الـ14 برصيد أربع نقاط بشكل مؤقت قبل لعب مباراته اليوم الأحد أمام تورينو على ملعب أوليمبيكو جراندي تورينو معقل الثيران.

يذكر أن مبابي في القائمة المرشحة للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2023 بجانب ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند، إذ أن الثلاثي هم الأوفر حظا في الفوز بها.