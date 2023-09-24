الخليفي: مبابي يستحق الكرة الذهبية.. والرد على تصريحات ميسي

يرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن نجم فريقه، كيليان مبابي يستحق جائزة الكرة الذهبية.

ويتواجد مبابي ضمن 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) عن موسم 2022 - 2023 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال ناصر الخليفي عبر راديو مونت كارلو "مبابي جزء من عائلة باريس سان جيرمان، والمشاكل التي تواجهها العائلة لاتزال موجودة، أنا فخور بما يفعله كيليان وما يفعله الفريق بأكمله".

وأضاف "باريس سان جيرمان لديه أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي يستحق مبابي الكرة الذهبية".

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 8 ألقاب آخرها، وتوج الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة الموسم الماضي.

وللمرة الثانية سيتم توزيع الجوائز بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم وليس العام الميلادي، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وبسؤاله عن تصريحات ميسي أجاب "هناك الكثير مما يقال وفي الحقيقة لا أعلم ماذا فعل أو قال، ولكن كما رأى الجميع احتفلنا بميسي في التدريبات بعد فوزه بكأس العالم".

وتابع "كما احتفلنا به بشكل خاص ولكن مع الاحترام لأننا ناد فرنسي وكانت من الحساسية إقامة الحفل في الملعب".

وصرح ميسي في حوار مطول أجراه الأسبوع الماضي قائلا: أنا كنت البطل الوحيد الذي لم يحتفل ناديه بعد الفوز بكأس العالم".

وشدد الخليفي "يجب أن نحترم البلد الذي انتصر عليه ميسي في النهائي وزملائه في الفريق الفرنسي ومشجعينا أيضا".

واختتم رئيس النادي الفرنسي تصريحاته "ميسي لاعب مذهل وكنا فخورين به عندما تواجد مع باريس سان جيرمان".

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.