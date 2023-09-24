نصيحة خاصة من حجازي لشراحيلي حول جراحة الرباط الصليبي

أوصى أحمد حجازي قائد اتحاد جدة زميله أحمد شراحيلي بإجراء جراحة الرباط الصليبي في لندن.

وذكرت جريدة الرياضية السعودي أن حجازي نصح زميله بالخضوع للعملية الجراحية على الجراح آندي ويليامز.

وكانت إدارة اتحاد جدة قد منحت اللاعب الذي أصيب الخميس الماضي في الرباط الصليبي حرية اختيار الطبيب المعالج.

ويستهدف النادي تحديد موعد جراحة اللاعب خلال أيام، ليدخل سريعًا إلى مرحلة التأهيل.

وأوضح التقرير أن المدافع السعودي يميل لإجراء العملية الجراحية لدى الطبيب الذي أجرى الجراحة نفسها لحجازي.

الدولي المصر تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي، وخضع للجراحة مع ويليامز مطلع يونيو، ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة أنهى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن حجازي يسير على البرنامج المُعد له من قبل الإسباني روبن بونس اختصاصي العلاج الطبيعي في ناديه.

وأضاف التقرير أن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يتابع حالة حجازي أولا بأول مع طبيب النادي.

وأفاد تقرير الرياضية بأن حجازي سيصبح جاهزا للعودة في يناير المقبل.

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