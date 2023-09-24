تقارير: الإصابة تحرم برشلونة من دي يونج لمدة قد تصل إلى شهر ونصف

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

تلقى برشلونة ضربة قوية حين أصبح من المحتمل أن يغيب عنه لاعبه فرينكي دي يونج لمدة تصل إلى شهر ونصف.

وخرج دي يونج بعد مرور 36 دقيقة من لقاء سيلتا فيجو في سادس جولات الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وأوضح بيان النادي عبر موقعه الرسمي: "إصابة دي يونج في كاحله الأيمن. وغير متاح للمشاركة في المباريات، وتعافيه سيحدد موعد عودته".

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لكن إذاعة راك 1 الكتالونية وبعض الصحف الإسبانية أوضحت أن مدة غياب اللاعب قد تصل إلى شهر ونصف.

وخاض دي يونج كل الدقائق المتاحة مع برشلونة الموسم الجاري في الدوري الإسباني حتى إصابته.

كما شارك في 58 مباراة خلال دوري أبطال أوروبا كأساسي ومن عناصر الفريق الأساسية تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وسجل فرينيكي هدف واحد الموسم الحالي حتى الآن.

وبذلك أصبح من الصعب لحاق الدولي الهولني بمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في 28 أكتوبر المقبل في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وشارك دي يونج مع برشلونة في 190 مباراة حتى الآن وسجل 16 هدفا وحقق 3 ألقاب.

فرينكي دي يونج برشلونة
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