كرة سلة - الأهلي يفرط في برونزية مونديال الأندية ويكتفي بالمركز الرابع أمام جولدن بولز

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 12:27

كتب : محمد سمير

عمر طارق - الأهلي ضد جولدن بولز كرة سلة

فرّط فريق الأهلي لرجال كرة السلة في برونزية تاريخية بكأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي متقدما في البداية قبل أن يتراجع الأداء ويعود الفريق الصيني للتقدم مع محاولات للأحمر من أجل العودة ولكن لم ينجح.

وتغلب جولدن بولز الصيني على الأهلي بنتيجة 81-74 ليحصد ممثل آسيا على الميدالية البرونزية.

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وبدأ اللقاء بصحوة كبيرة للاعبي الأهلي إذ فشل لاعبو جولدن بولز تسجيل أي نقطة في أول ثلاث دقائق.

وأنهى الأهلي الفترة الأولى متقدما بنتيجة 22-12 بعد تفوق كبير على الفريق الصيني وثلاثية للتونسي عمر عبادة في الثانية الأخيرة.

شهدت الفترة الثانية عودة للفريق الصيني وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط قبل دقيقة ونصف من النهاية.

وفي آخر الثواني نجح جولدن بولز في إنهاء المباراة متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط بعد تقدم الأهلي بنتيجة 38-37.

أما الفترة الثالثة فشهدت تفوق أكبر للاعبي جولدن بولز الذي وسع الفارق إلى 12 نقطة قبل أن يحاول لاعبو الأهلي في العودة وتنتهي الفترة بتقدم الفريق الصيني 59-53.

حاول لاعبو الأهلي العودة مجددا في النتيجة بالفترة الرابعة ولكن كلما عاد الأحمر وقلّص الفارق ينجح الفريق الصيني في تسجيل ثلاثية جديدة.

واشتعلت الدقيقة الأخيرة بعد تقليص الأهلي الفارق إلى 5 نقاط بثلاثية من عمرو الجندي ولكن حسم جولدن بولز المباراة في النهاية بنتيجة 81-74.

وشهد اللقاء رعونة من لاعبي الأهلي وهو ما ظهر في الرميات الحرة إذ أهدر الأحمر 19 رمية حرة بعد تسجيل 23 من 42 بنسبة 54%.

كما نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 3 ثلاثيات فقط من 19 محاولة بنسبة نجاح 16%.

وكان الأهلي قد حقق انتصارا تاريخيا في دور المجموعات على إجنيت الأمريكي في أول انتصار إفريقي بتاريخ المشاركات في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي الأسبوع المقبل لخوض منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في قطر.

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