مدرب فرانكفورت: مرموش اندمج سريعا.. ونحاول تطوير مهاراته المتعددة

أشاد دينو توبمولر مدرب إينتراخت فرانكفورت بقدرات لاعبه المصري عمر مرموش، وأكد أنه يعمل على تطويره.

الدولي المصري يلعب موسمه الأول مع فرانكفورت بعد انتقاله من فولفسبورج عقب نهاية عقده الموسم الماضي.

وقال توبمولر في تصريحات لقناة الحياة: "مرموش يقدم أداء رائعا مع إينتراخت فرانكفورت إلى الآن، هو يمثل إضافة جيدة للفريق الذي أدربه".

وأضاف "عمر يجيد اللعب في عمق الهجوم داخل منطقة الجزاء وعلى الجناحين، لقد اندمج مع الفريق سريعا، إنه شاب رائع ويأتي إلى التدريبات والابتسامة تعلو وجهه دائما".

وتابع المدرب الألماني "مرموش يتمتع بسرعة غير عادية داخل الملعب، ويمكنه التوغل في عمق الملعب، كما أنه يمرر الكرة لزملائه بدقة عالية".

وواصل "أحاول تطوير 3 نقاط أساسية في أداء عمر مرموش، الهجوم تحت ضغط الخصم، والتوغل داخل منطقة الجزاء، والركلات الحرة المباشرة، لكن المؤشرات مبشرة بشكل عام".

واستمر "لا شك أن دور عمر أصبح أكثر أهمية بعد رحيل كولو مواني إلى باريس سان جيرمان، وهي فرصة لكل مهاجمي الفريق أيضا".

وأكمل "مرموش لم يحظَ حتى الآن بفرصة قوية لإظهار مهاراته بشكل واضح أمام الجميع، إنه لاعب شاب يتمتع بقدرات كروية رائعة، ولديه مجموعة من المهارات المتكاملة، وعلينا إبراز وتطوير هذه المهارات المتميزة بشكل لائق".

وأتم "لا مانع من ضم لاعبين مصريين آخرين إلى فرانكفورت، فتجربتنا مع عمر مرموش مميزة إلى الآن رغم أنه لم يقض وقتا طويلا مع الفريق".

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الدولي المصري عمر مرموش ينقذ فريقه آينرتخت فرانكفورت من الهزيمة أمام ماينتس#الدوري_الألماني #فرانكفورت_ماينتس #عمر_مرموش pic.twitter.com/lERAQzHW0B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023

قبل أيام، سجل عمر مرموش أول أهدافه الأوروبية مساهما في فوز إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 على أبردين الأسكتلندي في أولى جولات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مرموش الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من علامة الجزاء.

ووصل مرموش لهدفه الثالث مع فرانكفورت خلال 8 مباريات، حيث توزعت أهدافه على مسابقات الدوري الألماني وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

وأصبح مرموش بفضل هذا الهدف أول لاعب مصري يسجل في دوري المؤتمر الأوروبي تاريخيا بعدما شارك عمرو وردة ومحمود حسن "تريزيجيه".

وفي الدقيقة 22 أدرك نيكي ديفلين هدف التعادل للضيوف.

وسدد مرموش كرة في الدقيقة 27 من داخل منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد الحارس.

وتقدم فرانكفورت بالهدف الثاني عن طريق روبن كوش الذي سجل برأسية هدف التقدم في الدقيقة 61.

وخرج عمر مرموش متلقيا تحية جماهير فريقه في الدقيقة 82.

فوز رفع رصيد فرانكفورت لـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن باوك اليوناني الذي فاز على هلسنكي الفنلندي بنتيجة 3-2.

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