مواعيد مباريات الأحد 24 سبتمبر 2023.. الأهلي في إفريقيا ودربي مدريد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 10:04

كتب : FilGoal

احتفال هدف كريم فؤاد لـ الأهلي في شباك المصري

يشهد اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري منافسات في مختلف الدوريات.

ويستهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري الإنجليزي

تقام أربع مباريات في توقيت واحد بتمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويستضيف ليفربول فريق وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما تشيلسي يستضيف أستون فيلا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

أما برايتون فيواجه بورنموث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما في قمة مباريات الجولة يحل توتنام ضيفا على أرسنال على ملعب الإمارات ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا يحل نيوكاسل ضيفا على شيفيلد في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال إفريقيا

يلعب الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة بالرغم كونها مباراة الفريق الإثيوبي ولكن لعدم ملائمة ملعبهم لشروط كاف.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في تمام العاشرة مساء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد المباريات الأهلي سان جورج ريال مدريد أتليتكو مدريد
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