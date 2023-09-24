انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 09:45

كتب : FilGoal

مايكل فاكوادي - الأهلي ضد جولدن بولز كرة سلة

يلعب الأهلي أمام فريق زهيجيانج جولدن بولز الصيني للمنافسة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وكان الأهلي قد حقق انتصارا تاريخيا بالفوز على إجنيت الأمريكي في مرحلة المجموعات.

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الأهلي ينهي رابعا بالخسارة 81-74

ق00:16 الأهلي متأخر والنتيجة 80-74

ق00:28 النتيجة 77-72 لصالح جولدن بولز

ق1:20 ثلاثية من عمرو الجندي والنتيجة 75-70

ق1:55 ثلاثية توسع الفارق والنتيجة 75-67

ق3:20 الأهلي يحاول والنتيجة 70-64

ق4:37 تقدم جولدن بولز بنتيجة 68-60

ق7:31 الفارق يتسع إلى 10 نقاط وتقدم جولدن بولز 64-54

الفترة الرابعة

ق00:00 الأهلي متأخر بنتيجة 59-53

ق00:58 لا يزال تقدم الفريق الصيني 57-51

ق2:16 محاولات من الأهلي للعودة وتقدم جولدن بولز 55-49

ق3:40 الفريق الصيني يوسع الفارق أكثر والنتيجة 52-43

ق4:33 تقدم جولدن بولز 48-43

ق7:26 تقدم جولدن بولز 44-43

الفترة الثالثة

ق00:00 ثلاثية في الثواني الأخيرة للفريق الصيني والأهلي متقدم 38-37

ق00:32 الأهلي متقدم بنتيجة 38-34

ق1:30 الفارق يتقلص إلى 3 نقاط وتقدم الأهلي 37-34

ق4:15 الأهلي متقدم بنتيجة 31-25

الفترة الثانية

ق00:00 ثلاثية في الثانية الأخيرة من عمر عبادة وتقدم الأهلي 22-12

ق:00:50 الأهلي يعود للتقدم 18-12

ق2:30 تقدم جولدن بولز 12-11 بعد ثلاثيتين متتاليتين

ق5:50 الفريق الصيني يقلص الفارق والنتيجة 4-6

ق6:57 تقدم الأهلي 6-0 ووقت مستقطع للفريق الصيني

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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