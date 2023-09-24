حسين لبيب: الزمالك قادر على الاحتفاظ بـ زيزو.. وهذا موقفنا من غرامة كهربا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

شرح حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك كيف سيعمل مع قائمته في حالة الفوز في الانتخابات المقبلة.

وقال لبيب عبر قناة إم بي سي مصر: "ملف كرة القدم سيتولى إدارته الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد".

وأضاف "سيكون هناك لجنة هندسية وإنشائية برئاسة المهندس هشام نصر لتطوير المباني والإنشاءات في نادي الزمالك".

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وأردف "يوم 10 أكتوبر سنعلن عن برنامج القائمة الخاص بنا قبل انتخابات الزمالك بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذه".

وواصل "سنحصل على قيمة غرامة كهربا بالإضافة إلى غرامة تأخير وهذا جهد مبذول من أحمد فؤاد الوطن".

وشدد "قادرون على دفع غرامة سبورتنج لشبونة الخاصة بـ شيكابالا".

وأوضح "قبل رحيل اللجنة المؤقتة نجحنا في تجديد تعاقد إمام عاشور قبل أن يتألق لأننا كنا نعرف أن مستواه سيرتفع بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "نمتلك القدرة على الإدارة وإعادة الزمالك إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وأيضا الزمالك قادر على الاحتفاظ بخدمات زيزو وكذلك دعم الفريق بشكل أكبر".

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