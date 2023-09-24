عامر حسين: تأجيل مباريات الدوري؟ نعمل حساب الارتباطات القارية.. وموعد السوبر وموقف الزمالك

كشف عامر حسين المشرف على المسابقات في رابطة الأندية عن موقف مؤجلات الدوري المصري وكذلك العقوبات الموقعة على الفرق واللاعبين.

وتأجلت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري بسبب مشاركة الأهلي القارية.

وقال عبر أون تايم سبورتس 1: "وضعنا في لائحة الدوري عقوبات على الفرق حال تأخير التشكيل عن ساعة وربع قبل بداية اللقاء، وذلك من أجل تسهيل مهمة الإعلام والصحفيين، وتم تطبيقها بالفعل".

وأضاف "عقوبة إيقاف كهربا؟ 6 مباريات فقط في الدوري المصري. الموسم الحالي سيتم توقيع العقوبات بين الدوري وكأس الرابطة بحسب اللائحة الجديدة، لكن عقوبة كهربا سارية على الدوري فقط كونها من الموسم الماضي ولا يجوز تغييرها بأثر رجعي".

وأكمل "عقوبات الجماهير تكون بالترتيب كالتالي: الأولى غرامة على الفريق، والثانية عقاب المخطئ من المشجعين للإيقاف مباراة واحدة ثم إذا تكرر الأمر مباراتين، وأخيرا يتم منع الجمهور بأكمله عن الحضور".

وانتقل للحديث عن مؤجلات الدوري للموسم الجديد والتي تبدأ من الجولة الثانية قائلا: "نعمل حساب الارتباطات القارية، الأهلي لديه مباراة الثلاثاء في دوري الأبطال، وليس لديه الإمكانية لخوض مباراة في الدوري قبل لقاء الإياب، لأنه لا يستطيع اللعب بفريقين خلال تلك المدة، نحن لا نعلم أيضا أين ستلعب الفرق سواء خارج أو داخل أرضها في مجموعات دوري الأبطال، هناك فرق ستلعب الجمعة والسبت، وهناك فرق أخرى في الكونفدرالية تلعب يوم الأحد وهو موعد ثابت ولذلك لم يحدث مشاكل لفيوتشر وبيراميدز الموسم الماضي".

وأتم موضحا "كاف يحدد موعد المباراة قبل أيام قليلة بالتالي لا أعرف كيفية تحديد موعد المباراة في الدوري، ولذلك أضع في الجدول موعدين للمباراة في الدوري، وسيتم وضع موعد مباراة الأهلي المؤجلة مع سيراميكا كليوباترا في الجدول الجديد، وتعديل الجدول قائم على الاحتمالات وسيتم إعلان المواعيد المحتملة وكذلك البديلة".

وكشف عن موعد السوبر المصري قائلا: "السوبر المصري سيقام في شهر ديسمبر المقبل، اتحاد الكرة سيعلن كل تفاصيل الأسبوع الجاري".

وأجاب عن موقف الزمالك من المشاركة قائلا: "لابد من تطبيق اللائحة، لن يلعب لمدة موسم بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة السابقة، وفي حال اعتذاره دون إقامة المباراة كان سيتم استبعاده لمدة موسمين".

وأردف "موعد نهاية الدوري في نهاية يوليو 2024 ونأمل ألا يحدث أي تغيير، الموسم الماضي ما آخرنا هو مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد نقل البطولة للمغرب ولم يكن في الحسبان ابتعاد الأهلي عن المشاركة في الدوري 12 يوما".

وعن نظام الدوري واصل: "عندما كنت عضوا في رابطة الأندية عرضت على الأندية من موسمين تغيير نظام الدوري، 16 ناديا من 18 رفضوا لأنها مضرة من الناحية التسويقية ولا يريدون تقليل عدد المباريات، وفي الموسم الجاري الرابطة أبلغتني أننا سنخوض الدوري بالشكل المعتاد دون تغيير".