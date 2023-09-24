لبيب: مشاكل الزمالك كبيرة جدا.. وعقود اللاعبين مبالغ فيها مقارنة مع الأهلي

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

كشف حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك بعض من الأمور الخاصة الذي ينوي العمل عليها في حالة فوزه في انتخابات النادي الأبيض المقبلة.

وقال لبيب عبر قناة إم بي سي مصر: "مشاكل نادي الزمالك أصبحت كبيرة جدا وأي شخص يعرف ذلك".

وأضاف "أتشرف كوني واحدا من أسرة كرة اليد في الزمالك لكني غير محسوب عليها لأنني أعمل في المجال الإداري الرياضي بشكل عام منذ عام 1985".

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وبسؤاله هل أنت عضو في نادي الزمالك رد قائلا: "لا أعرف الرد على هذا السؤال، أنا عضو نادي الزمالك منذ عام 2000 ولمدة 23 سنة ولكن بسهولة كبيرة الملف الخاص بي ضاعت منه بعض الأوراق لكني أدفع قيمة الاشتراك بشكل سنوي وهذه القضية تنظر الآن أمام المحاكم".

وواصل "عندما توليت رئاسة اللجنة المؤقتة في الزمالك سألت على دولاب البطولات الخاص بالنادي الذي نضع فيه كؤوس البطولات لكن الرد أنه تمت سرقته وسرقة بعض الكؤوس".

وأوضح "عملية البناء لفرع الزمالك في مدينة أكتوبر لم تبدأ حتى الآن، فقط شاهدنا بعض صور آلات البناء بعد تحصيل قيمة اشتراكات الأعضاء الخاصة بالفرع الجديد".

وشرح "بعض عقود اللاعبين مبالغ فيها بشكل كبير وهذا الأمر يزيد من ديون النادي ولابد أن يعاد تقييم عقود اللاعبين في الفترة المقبلة".

وشدد "عقود اللاعبين في الزمالك مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بالنادي الأهلي وفي جميع الألعاب".

وأكد "أتحفظ تماما على قناة الزمالك ويجب أن تتغير شكلا وموضوعا ويجب الاستفادة من القامات الإعلامية التابعة للزمالك لوضع أسس تسير عليها القناة".

واستكمل "نادي الزمالك لم يمتلك إدارة تسويق ولذلك عقود الرعاية كانت أقل بكثير من الأهلي وسنعمل في القادم على ملف التسويق والحصول على عقود رعاية كبيرة للزمالك".

وأتم تصريحاته "بشكل غير معلن أواجه مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، وسنضع خطة للنهوض بنادي الزمالك وخلال 18 شهرا سيكون هناك بداية كيان جديد".

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