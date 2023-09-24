هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج

أعلن برشلونة تفاصيل إصابة فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق.

وخرج دي يونج بعد مرور 36 دقيقة من عمر اللقاء بعد إصابته ضد سيلتا فيجو في سادس جولات الدوري الإسباني.

وأوضح بيان النادي عبر موقعه الرسمي: "إصابة دي يونج في كاحله الأيمن. وغير متاح للمشاركة في المباريات، وتعافيه سيحدد موعد عودته".

وخاض دي يونج كل الدقائق المتاحة مع برشلونة الموسم الجاري في الدوري الإسباني حتى إصابته.

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كما شارك في 58 مباراة خلال دوري أبطال أوروبا كأساسي ومن عناصر الفريق الأساسية تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وسجل فرينيكي هدف واحد الموسم الحالي حتى الآن.

وفي حال امتد غياب الهولندي ربما سيغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في 28 أكتوبر المقبل في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

وشارك دي يونج مع برشلونة في 190 مباراة حتى الآن وسجل 16 هدفا وحقق 3 ألقاب.