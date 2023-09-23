خبر في الجول - فتوح خارج مباراة الزمالك والمقاولون

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 23:28

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح

تأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الدوري.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن فتوح من الصعب أن يشارك في المباراة لعدم اكتمال جاهزيته حتى الآن.

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ولا يزال فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاصة به بعد تعرضه للإصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

ومن المنتظر أن يشارك فتوح في التدريبات الجماعية عقب مباراة المقاولون.

وتعادل الزمالك في أول جولات الدوري المصري أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق.

الزمالك أحمد فتوح الدوري المصري
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