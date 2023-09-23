خبر في الجول - مارك فيلموتس يدخل ضمن المرشحين لتدريب الشباب
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 22:56
كتب : حسام أحمد
لا يزال الشباب السعودي يبحث عن مدرب جديد ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعلم FilGoal.com أن البلجيكي مارك فيلموتس مدرب منتخب بلجيكا الأسبق دخل ضمن المرشحين لتدريب الشباب خلال الفترة المقبلة.
فيلموتس كانت محطته الأخيرة مع فريق الرجاء المغربي عام 2022.
ويتولى خوان براون تدريب الشباب بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية.
وكان FilGoal.com قد علم أن الشباب قد أرسل عرضا لمارسيل كولر مدرب الأهلي ليتولى تدريبه ولكنه رفض وأخبر إدارة الأحمر برغبته في الاستمرار.
ويحتل الشباب المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن برصيد 8 نقاط بعد 7 جولات.
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