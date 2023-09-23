قائمة البرازيل - عودة فينيسيوس ورافينيا لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي لـ تصفيات كأس العالم 2026

أعلن فيرناندو دينيز المدير الفني لـ منتخب البرازيل القائمة المستدعاة لمواجهتي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026.

وسيلتقي منتخب البرازيل مع فنزويلا يوم 13 أكتوبر ثم أوروجواي في مونتيفيدو في 18 أكتوبر المقبل.

وبدأ منتخب السامبا مشواره في التصفيات بالفوز على بوليفيا وبيرو.

وشهدت القائمة عودة بريمير مدافع يوفنتوس وجيرسون لاعب وسط فلامنجو ورافينيا جناح برشلونة لتمثيل المنتخب.

ويتواجد على رأس الأسماء المنضمة نيمار نجم الهلال السعودي، وتشهد أيضا تواجد 4 لاعبين من الدوري البرازيلي.

وجاءت قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – لوكاس بيرّي (بوتافوجو).

الدفاع: بريمير (يوفنتوس الإيطالي) - دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – كايو هنريكي (موناكو) – رينان لودي (مارسيليا الفرنسي) – جابريل ماجاليس (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نينو (فلومينينسي).

الوسط: أندري (فلومينينسي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو) – رافائيل فيجيا (بالميراس).

الهجوم: جابريل جيسوس (أرسنال الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ريتشارلسون (توتنام الإنجليزي) – نيمار (الهلال السعودي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – رودريجيو جوس (ريال مدريد الإسباني) – رافينيا (برشلونة الإسباني).

Os convocados de Diniz! 📇🇧🇷 Confira os 23 atletas chamados pelo treinador Fernando Diniz para a disputa da terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. 🇧🇷 x 🇻🇪 🗓️: 12 de outubro (quinta-feira) ⏰: 21h30 🏟️: Arena Pantanal - Cuiabá (MT) 🇧🇷 x 🇺🇾 🗓️: 17 de… pic.twitter.com/xkzpjHJsF4 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2023

ويقود دينيز منتخب البرازيل حتى صيف 2024 لحين قدوم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد لتدريب السامبا في يونيو المقبل بحسب تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد.