أوجوجو البرتغالية: ترشيح اسم باتشيكو لتدريب مارسيليا

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو

رُشح اسم جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز لتولي لتدريب مارسيليا الفرنسي.

وبحسب صحيفة "أوجوجو" البرتغالية فإن مدرب بيراميدز رُشح لـ بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا لتولي مهمة الفريق خلفا للمُقال مارسيلينو.

وأشار التقرير أن عقد باتشيكو مستمر مع بيراميدز لمدة موسم بعدما أنهى وصيفا الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة باتشيكو: نريد المساواة بين الأندية.. ولأول مرة يتم التعاقد مع لاعبين من اختياري باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا.. وجاهزون للمنافسة على كل البطولات مصدر من بيراميدز لـ في الجول: فعلنا بند تمديد عقد باتشيكو

وتعود آخر تجربة للبرتغالي في أوروبا موسم 2007-08 مع بيلننسيتش البرتغالي حيث قاد من ذلك الحين فرق الشباب السعودي والزمالك وبيراميدز وبكين جوان وتيانجيان تيدا الصينيان.

وقاد باتشيكو بيراميدز الموسم الماضي للوصول لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

وخلال مشواره مع الفريق حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر 5 خلال 24 مباراة.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، الأسبوع الماضي.

وأفاد النادي في بيان "يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف البيان "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع البيان "يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".

وأوضحت جريدة ليكيب أن قادة مجموعات مشجعي مارسيليا اجتمعوا مع المدرب وكبار المسؤولين بالنادي للتعبير عن استيائهم لسوء النتائج.

وأضاف تقرير ليكيب أن مارسيلينو أبلغ لاعبي مارسيليا برحيله عن الفريق عقب هذا الاجتماع العاصف.

ومن المتوقع أن يتولى نجم فرنسا السابق جان بيير بابان تدريب الفريق أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم ينجح مارسيلينو في قيادة مارسيليا للتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام باناثينايكوس اليوناني.

وحقق مارسيليا فوزين فقط في 5 مباريات بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.

مارسيليا بيراميدز جايمي باتشيكو
نرشح لكم
ريمونتادا هدية التجديد لـ تشافي.. 8 دقائق تكفي برشلونة لقلب تأخره أمام سيلتا 3 أهداف عكسية.. ساسولو يصعق يوفنتوس في مباراة الـ 6 أهداف تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء رائعة مصطفى محمد تزين فوز نانت على لوريان في مباراة الأهداف الثمانية انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3) (2) سيلتا.. ريمونتادا في 8 دقائق السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام تشكيل برشلونة - ألونسو وتوريس أساسيان ضد سيلتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا
أخر الأخبار
خبر في الجول - مارك فيلموتس يدخل ضمن المرشحين لتدريب الشباب 8 دقيقة | السعودية
قائمة البرازيل - عودة فينيسيوس ورافينيا لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي لـ تصفيات كأس العالم 2026 15 دقيقة | أمريكا
أوجوجو البرتغالية: ترشيح اسم باتشيكو لتدريب مارسيليا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سان جورج ساعة | الكرة المصرية
ريمونتادا هدية التجديد لـ تشافي.. 8 دقائق تكفي برشلونة لقلب تأخره أمام سيلتا ساعة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
حافلات مجانية لنقل جمهور الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 4 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز