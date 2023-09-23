مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سان جورج

أنهى الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لعرض التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة.

كذلك اجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو مدير الكرة للحديث عن المباراة وأهميتها بالنسبة للفريق في بداية المشوار بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق تدريبات فنية وبدنية متنوعة قبل أن يختتم كولر المران بتقمسية بين اللاعبين.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج في مصر على استاد القاهرة غدا الأحد المقبل 24 سبتمبر، والعودة أيضا تقام في القاهرة يوم 29 سبتمبر من الشهر ذاته.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.