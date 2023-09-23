حافلات مجانية لنقل جمهور الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلية

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 21:39

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلات مجانية للجمهور من أجل مساندة الفريق في مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسماعيلية.

وتنقل حافلات نادي الاتحاد السكندري الجمهور من خلف مقر النادي إلى الإسماعيلية لحضور المباراة.

وسيكون موعد تجمع الجمهور لركوب الحافلات والتوجه إلى الإسماعيلي منذ الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة ظهرا.

وفاز الاتحاد السكندري في أول مباراة له في الدوري على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، بينما خسر الإسماعيلي من نادي زد بهدف دون رد.

الاتحاد السكندري الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك - استمرار تأهيل فتوح وانتظام شيكابالا إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الاتحاد يعلن تفاصيل إصابة هشام صلاح.. وموعد عودته أحمد عبد الرؤوف.. المدرب الأصغر في الدوري الذي أجمع الكل على نظامه فتح الله: ما حدث بعد مباراة الزمالك وبيراميدز "نرفزة ملعب".. ولسنا ملائكة عبد الهادي: أوسوريو يريد الوصول للشكل النهائي.. والعديد هاجمنا قبل بداية الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق بعد إصابته أمام الزمالك.. 4 غُرز في رأس أحمد سامي
أخر الأخبار
خبر في الجول - مارك فيلموتس يدخل ضمن المرشحين لتدريب الشباب 8 دقيقة | السعودية
قائمة البرازيل - عودة فينيسيوس ورافينيا لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي لـ تصفيات كأس العالم 2026 15 دقيقة | أمريكا
أوجوجو البرتغالية: ترشيح اسم باتشيكو لتدريب مارسيليا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل مواجهة سان جورج ساعة | الكرة المصرية
ريمونتادا هدية التجديد لـ تشافي.. 8 دقائق تكفي برشلونة لقلب تأخره أمام سيلتا ساعة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
حافلات مجانية لنقل جمهور الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 4 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز