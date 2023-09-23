حافلات مجانية لنقل جمهور الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلية

أعلن نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلات مجانية للجمهور من أجل مساندة الفريق في مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسماعيلية.

وتنقل حافلات نادي الاتحاد السكندري الجمهور من خلف مقر النادي إلى الإسماعيلية لحضور المباراة.

وسيكون موعد تجمع الجمهور لركوب الحافلات والتوجه إلى الإسماعيلي منذ الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة ظهرا.

وفاز الاتحاد السكندري في أول مباراة له في الدوري على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، بينما خسر الإسماعيلي من نادي زد بهدف دون رد.