3 أهداف عكسية.. ساسولو يصعق يوفنتوس في مباراة الـ 6 أهداف

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

ساسولو - يوفنتوس

سقط يوفنتوس في فخ الهزيمة الأولى أمام ساسولو على ملعب مابي ستيديوم في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بنتيجة 4-2.

سجل أهداف ساسولو: فوتشينك تشزيني (هدف عكسي) ودومينيكو بيراردي وأندريا بينامونتي وفيدريكو جاتي (هدف عكسي)، فيما سجل ماتياس بينا (هدف عكسي) وفيدريكو كييزا هدفا يوفنتوس.

المباراة شهدت 3 أهداف عكسية منها 2 من يوفنتوس و1 من ساسولو.

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وتكبد يوفنتوس خسارته الأولى في الموسم وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع.

فيما حقق ساسولو فوزه الثاني ووصل رصيده لـ 6 نقاط ارتقى بها 7 مراكز من الـ 18 لـ 11.

وصف المباراة

تقدم ساسولو أولا عن طريق هدف عكسي في الدقيقة 12، تسديدة أمسك بها فوتشينك تشيزيني ثم سقطت من يده وسكنت الشباك بعد تسديدة من الجناح الفرنسي أرماند لوريونت.

يوفنتوس سجل هدف التعادل بطريقة عكسية أيضا، عرضية من فيدريكو كييزا من الجهة اليسرى أودعها ماتياس بينا بالشباك في مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة 41 سجل دومينيكو بيراردي هدف تقدم ساسولو قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

وأدرك كييزا التعادل ليوفنتوس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وبعد 5 دقائق تقدم ساسولو بهدف ثالث عن طريق أندريا بينامونتي برأسية من متابعة لكرة ارتدت من يد الحارس البولندي.

وفي الوقت الذي حاول فيه يوفنتوس خطف التعادل ارتبك فيديريكو جاتي خطأّ فادحا بتمرير الكرة صوب مرماه الخالي من الحارس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع مضيفا الهدف الرابع لساسولو والثالث عكسيا في المباراة.

يوفنتوس ساسولو الدوري الإيطالي
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