رائعة مصطفى محمد تزين فوز نانت على لوريان في مباراة الأهداف الثمانية

حقق نانت الفوز على لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وحقق نانت الفوز الثاني منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الفرنسي.

وارتفع رصيد نانت للنقطة الثامنة في المركز السادس.

وبدأ مصطفى محمد المباراة بشكل أساسي في تشكيل نانت.

تقدم لوريان بالهدف عن طريق إلي كروبي برأسية بعد عرضية من فينسينت لو جوف.

وفي الدقيقة الـ 42 تعادل نانت عن طريق ماتياس ألباين الذي تلقى تمريرة من موسيس سيمون.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة تقدم إراي كومارت لنانت بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ 55 سجل مصطفى محمد هدف نانت الثالث بركلة حرة مباشرة رائعة.

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النجم المصري مصطفى محمد يبصم على هدف مذهل في الدوري الفرنسي#الدوري_الفرنسي #نانت_لوريان pic.twitter.com/CRmjGt9eAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023

مصطفى سدد ركلة حرة مباشرة للمرة الثانية منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدف.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب من نانت يسجل خمسة أهداف في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي.

وانفرد مصطفى محمد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين بالدوري الفرنسي بفارق هدفين عن كيليان مبابي.

وقلص لوريان الفارق في الدقيقة الـ 75 عن طريق رومان فايفر.

وشهدت الدقيقة الـ 80 خروج مصطفى محمد ودخول ماركينيوس.

وبعد ثلاثة دقائق سجل فلورين موليت الهدف الرابع لنانت.

وعاد لوريان لتقليص الفارق عن طريق توسين أيجين في الدقيقة الـ 85.

وأنهى موسيس سيمون خماسية نانت في الدقيقة الـ 99 من ركلة جزاء.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد رين خارج ملعبه يوم الأحد 1 أكتوبر.