مران الزمالك - استمرار تأهيل فتوح وانتظام شيكابالا

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وكان الثنائي حصل على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأمس بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية قبل أن يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وشهدت التدريبات مشاركة كل اللاعبين في كافة الفقرات البدنية والفنية.

وكان اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة بصورة أساسية، خاضوا تدريبات استشفائية في مران أمس الجمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجزء الأول من المران، قبل المشاركة في باقي فقرات المران الفنية بصورة طبعية.

وشارك مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق في التدريبات بعدما خضع لبرنامج تدريبي خاص في صالة الجيمانيزوم أمس الجمعة.

وواصل أحمد فتوح أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال للتعافي من الإصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

وأوضح محمد أسامة طبيب الزمالك أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة.

وأدى محمود علاء تدريبات بدنية خاصة وشارك المدافع في الفقرات الأولى من المران قبل بدء التقسيمة الفنية، قبل أن يخضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.

‏وحصل عمرو السيسي على راحة من المشاركة في التقسيمة الفنية، كما شارك في تدريبات الكرة بصورة طبيعية.

ووضع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق برفقة رباعي الشباب علي ياسر ومحمد صلاح ومصطفى شكري وكريم عبد الحق خلال مران اليوم السبت.

وخاض الخماسي مرانا خاصا على هامش التدريبات الجماعية لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة بجانب فقرة بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.