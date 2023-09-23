إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت العقوبات فرض غرامات مالية مع إيقاف للاعبين وأعضاء من الأجهزة الفنية.

وجاءت العقوبات كالآتي

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إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري الاتحاد يعلن تفاصيل إصابة هشام صلاح.. وموعد عودته السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام

الأهلي × المصري

الأهلي: غرامة 20000 جنيه لتأخر تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد

غرامة 20000 جنيه بسبب لتبادل السباب الجماعي مع جماهير المصري

المصري

20000 جنيه بسبب تأخر تسليم قائمة المباراة عن الموعد المحدد

20000 جنيه للسباب المتبادل مع جماهير الأهلي.

إيقاف باهر المحمدي لاعب الفريق لمدة مباراة بسبب طرده بعد تلقيه إنذارين.

بيراميدز × الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد مدرب أحمال الفريق بسبب طرده وسب المنافس مع غرامة قدرها 20000.

إيقاف مدحت عبد الهادي لمدة مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي مع غرامة 20000 جنيه.

غرامة 20000 جنيه على النادي بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف محمود علاء مباراة واحدة بسبب طرده بتلقيه إنذارين.

بيراميدز

إيقاف فيليب بيريز مدرب المساعد لبيراميدز وتوقيع غرامة مالية 20000 بسببطرده وتوجيه السباب للمنافس.

فاركو × فيوتشر

توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 20000 بسبب تأخر نزول الفريق لمدة 5 دقائق قبل بداية المباراة.

الدوري المصري الجولة الأولى رابطة الأندية
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