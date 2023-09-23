إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة

رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن"

انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف

سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس

عبد الواحد: هناك تحامل كبير من التحكيم ضد الزمالك.. وما فعله عبد المجيد غير مقبول