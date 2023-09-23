انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3) (2) سيلتا.. ريمونتادا في 8 دقائق

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت في ظل تصدر جيرونا للترتيب بفارق 3 نقاط.

فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 89: ريمونتادا في 9 دقائق.. جواو كانسيلو يسجل

ق 85: جووول التعاااادل.. ليفا يسجل التعادل

ق 81: جوووول ليفاندوفسكي يسجل هدف تقليص الفارق بطريقة لوب من فوق الحارس

ق 76: جوووول دوفيكاس يسجل الهدف الثاني لسيلتا فيجو

ق 64: فيران توريس يهدر بغرابة انفرادا ويضيع التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تير شتيجن يتألق ويتصدى لرأسية ومن ثم المتابعة بتسديدة أعلى العارضة

ق 36: خروج دي يونج ومشاركة جافي

ق 23: جواو فيليكس كاد أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة.

ق 19: جووول أووول للضيوف.. لارسن ينفرد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد على يسار الحارس

ق 18: أسباس يسدد كرة مباغتة وتير شتيجن في الموعد ويحول الكرة لركنية.

بداية اللقاء

برشلونة الدوري الإسباني سيلتا فيجو
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