الاتحاد يعلن تفاصيل إصابة هشام صلاح.. وموعد عودته

أعلن نادي الاتحاد السكندري تفاصيل إصابة هشام صلاح مدافع الفريق.

وتعرض الظهير الأيمن للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأصيب هشام صلاح بكدمة في القفص الصدري بحسب نتائج الأشعة والتقارير الطبية، بعد التحام مع المهدي سليمان حارس فريقه.

وسيتواجد اللاعب في تدريبات زعيم الثغر غدا الأحد استعدادا للقاء الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية.

وبدأ الاتحاد موسمه بالفوز على سيراميكا بهدف دون رد سجله الهداف كريستوفاو مابولولو.







































































الأنجولي هداف الدوري المصري الموسم الماضي وصل لهدفه الـ 30 في المسابقة كثاني أفضل هداف خلال آخر 3 مواسم بالدوري بعد أحمد سيد "زيزو" صاحب الـ 32 هدفا.

ولأول مرة منذ موسمي 2015-16 و2016-17 يحقق الاتحاد الانتصار في الجولة الأولى لموسمين متتاليين.

وحقق الاتحاد ثاني انتصاراته على سيراميكا كليوباترا في مواجهات الفريقين بجميع المسابقات، ويمتلك سيراميكا أيضا انتصارين وتعادلا في 5 من قبل.

وحل الاتحاد خامسا برصيد 3 نقاط، فيما احتل سيراميكا المركز الـ 14 بنهاية الجولة الأولى من الدوري.