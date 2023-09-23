تشكيل برشلونة - ألونسو وتوريس أساسيان ضد سيلتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 18:57
كتب : FilGoal
عاد ماركوس ألونسو وفيران توريس لـ تشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة سيلتا فيجو لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
ويبدأ ألونسو في مركز الظهير الأيسر بدلا من أليخاندرو بالدي، ويبدأ أيضا توريس بدلا من رافينيا في مركز الجناح الأيمن.
ويقود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بعدما سجل 3 وصنع 3 في المباريات السابقة.
وجاء تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن
الدفاع: ماركوس ألونسو – أندريس كريستنسين – جول كوندي – جواو كانسيلو
الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريل روميرو – فرينيكي دي يونج
الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس
🚨 BARÇA XI! 🚨#BarçaCelta pic.twitter.com/4gPkmW9flq— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2023
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت في ظل تصدر جيرونا للترتيب بفارق 3 نقاط.
فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.