تشكيل برشلونة - ألونسو وتوريس أساسيان ضد سيلتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم

عاد ماركوس ألونسو وفيران توريس لـ تشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة سيلتا فيجو لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويبدأ ألونسو في مركز الظهير الأيسر بدلا من أليخاندرو بالدي، ويبدأ أيضا توريس بدلا من رافينيا في مركز الجناح الأيمن.

ويقود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهجوم بعدما سجل 3 وصنع 3 في المباريات السابقة.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: ماركوس ألونسو – أندريس كريستنسين – جول كوندي – جواو كانسيلو

الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريل روميرو – فرينيكي دي يونج

الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت في ظل تصدر جيرونا للترتيب بفارق 3 نقاط.

فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.