قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا

عاد ميلان للانتصارات مجددا بالفوز 1-0 على هيلاس فيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على سان سيرو.

سجل هدف اللقاء الوحيد: رافائيل لياو.

وتأخرت انطلاقة المباراة بسبب هطول الأمطار بقوة، وبدأت في الرابعة والنصف عصرا بدلا من الرابعة.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 12 نقطة محققا فوزا ثمينا بعد خسارة الدربي أمام إنتر في الدوري والتعادل سلبيا مع نيوكاسل في دوري الأبطال.

التشكيل

تحول ميلان لخطة 3-4-3 عوضا عن 4-3-3 التي بدأ بها الموسم.

وبدأ ماركو سبورتيلو في مركز حراسة المرمى بدلا من مايك ماينان المصاب، وعاد فيكايو توموري لقيادة الدفاع بعد انتهاء إيقافه.

وارتدى رافائيل لياو شارة القيادة لأول مرة في ظل غياب الثنائي ثيو هيرنانديز ودافيدي كالابريا.

وصف المباراة

في الدقيقة الثامنة تلقى رافائيل لياو تمريرة بينية من رافائيل جيرو انفرد على إثرها وسدد على يسار الحارس.

ولأول مرة يسجل لياو في 3 مباريات متتالية بقميص ميلان منذ انضمامه للفريق في الدوري الإيطالي، فيما يعد رقمه الأفضل في التسجيل لمباريات متتالية كان بقميص ليل في الدوري الفرنسي.

ميلان يسجل فوزاً صعباً على هيلاس فيرونا بهدف نظيف بتوقيع رافاييل لياو على استاد سان سيرو #ميلان_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/SaPPFmyThR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 23, 2023

وتألق سبورتيلو في التصدي لفرصة مايكل فولورنسو في الدقيقة 21 مانعا الضيوف من تعديل النتيجة سريعا.

الشوط الأول لم يشهد غير فرصتين فقط على المرمى وانتهى بتقدم الروسونيري.

في الشوط الثاني شارك كل من لوكا يوفيتش لأول مرة مع ميلان بدلا من أوليفييه جيرو وروبن لوفتس تشك بدلا من رادي كرونيتش.

وفي الدقيقة 74 ظهر الشاب دافيدي بارتيساجي لأول مرة بقميص الروسونيري بدلا من أليساندرو فلورينزي.

حاول الضيوف تهديد مرمى سبورتيلو لكن دون خطورة محققة.

وفي آخر 10 دقائق شارك توماسو بوبيجا ونواه أوكافور بدلا من كريستيان بوليسيتش ورافائيل لياو.

وكاد أن يسجل يونس موسى هدفا ثانيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن الحارس تصدى لتسديدته.

وأهدر لوكا يوفيتش فرصة إحراز الهدف الأول مع ميلان بتسديدة سهلة في منتصف المرمى انتهت معها المباراة بعودة ميلان للانتصارات.