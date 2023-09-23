بهدف رويس.. دورتموند يفوز على فولفسبورج ويواصل مطاردة الصدارة
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 18:37
كتب : FilGoal
حقق بروسيا دورتموند فوزا صعبا على فولفسبورج بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.
بالفوز وصل دورتموند للنقطة الـ 11 في المركز الخامس ليواصل مطاردة بايرن ميونيخ صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة.
وتوقد رصيد فوفلسبورج عند 9 نقاط في المركز السابع.
سجل ماركو رويس هدف دورتموند والمباراة الوحيد في الدقيقة الـ 68 مستغلا عرضية من جوليان براندت داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك.
وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد هوفنهايم خارج ملعبه يوم الجمعة 29 سبتمبر.
وسيستضيف فولفسبورج فريق آينتراخت فرانكفورت يوم السبت 30 سبتمبر.
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