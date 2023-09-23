هاتريك هاري كين الأول.. بايرن يسحق بوخوم بسباعية

قاد هاري كين فريقه بايرن ميونيخ للفوز على بوخوم بسباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وشهدت المباراة أول ثلاثة أهداف "هاتريك" لهاري كين بقميص بايرن ميونيخ.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 13 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني، وتجمد رصيد بوخوم عند النقطة 3 في المركز الـ14.

تقدم بايرن مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج بصناعة من كينجيسلي كومان.

ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 13 لبايرن ميونيخ.

أما الهدف الثالث سجله المدافع ماتياس دي ليخت في الدقيقة 29، وأضاف ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38 بصناعة من هاري كين.

وعاد هاري كين للتسجيل وأضاف الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ثم سجل ماتياس هدف بايرن ميونيخ السادس في الدقيقة 81 بصناعة جديدة من هاري كين.

واختتم هاري كين السباعية في الدقيقة 88 ووصل لهدفه الثالث في المباراة والهاتريك الأول له مع بايرن.

ووصل هاري كين إلى هدفه رقم 8 مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه للفريق بداية الموسم الجاري.

وأصبح هاري كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يساهم في 10 أهداف في أول 5 جولات من المسابقة.