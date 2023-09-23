مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) لوريان.. جووول التعاادل

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد لوريان في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فحص طبي أخير يحسم مصير تاو أمام سان جورج.. وموقف أكرم توفيق تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام عودة فينسيوس وتواجد بيلينجهام.. 20 لاعبا في قائمة أنشيلوتي لدربي مدريد

ق41. جووووول التعادل لنانت عن طريق ماتياس أبلاين مستغلا تمريرة من موسيس سيمو نليمر بشكل رائع ويسدد في الشباك.

ق6. جووووول أول للوريان عن طريق إلي كروبي برأسية

بداية المباراة.. مصطفى محمد أساسي

بداية المباراة بعد قليل

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
نرشح لكم
قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا بهدف رويس.. دورتموند يفوز على فولفسبورج ويواصل مطاردة الصدارة هاتريك هاري كين الأول.. بايرن يسحق بوخوم بسباعية مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. هالاند يهرد الثالث تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام عودة فينسيوس وتواجد بيلينجهام.. 20 لاعبا في قائمة أنشيلوتي لدربي مدريد خبر في الجول – سبب تأخر انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار مؤتمر أنشيلوتي: عودة فينيسيوس أمام أتليتكو.. حقيقة إصابة بيلينجهام وأتفهم حزن اللاعبين
أخر الأخبار
الأهلي يرتدي ألوانه المعتادة أمام سان جورج 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف رويس.. دورتموند يفوز على فولفسبورج ويواصل مطاردة الصدارة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاتريك هاري كين الأول.. بايرن يسحق بوخوم بسباعية 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) لوريان.. جووول التعاادل 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. هالاند يهرد الثالث ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فحص طبي أخير يحسم مصير تاو أمام سان جورج.. وموقف أكرم توفيق ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 3 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز 4 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي