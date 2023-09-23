مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) لوريان.. جووول أول

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد لوريان في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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ق6. جووووول أول للوريان عن طريق إلي كروبي برأسية

بداية المباراة.. مصطفى محمد أساسي

بداية المباراة بعد قليل

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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