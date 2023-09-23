انتهت الدوري الفرنسي - نانت (5)-(3) لوريان

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد لوريان في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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ق99. جووووول خامس لنانت عن طريق موسيس سيمون من ركلة جزاء.

ق83. جووووول رااابع لنانت عن طريق موليت بعد تمريرة من موسيس سيمون.

ق80. خروج مصطفى محمد ودخول ماركينيوس.

ق75. جوووول تقليص الفارق للوريان عن طريق رومان فايفر.

ق55. جووووووول راااائع لمصطفى محمد من ركلة حرة مباشرة.

ق46. جووووول الثااني لنانت عن طريق إراي كومارت.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جووووول التعادل لنانت عن طريق ماتياس أبلاين مستغلا تمريرة من موسيس سيمو نليمر بشكل رائع ويسدد في الشباك.

ق6. جووووول أول للوريان عن طريق إلي كروبي برأسية

بداية المباراة.. مصطفى محمد أساسي

بداية المباراة بعد قليل

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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