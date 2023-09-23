مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. طرد رودري
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:55
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي منافسه نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست.
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ق 14: جووووووول هالاند والثاني
ق 7:: جووووول فودين والأول
ق 3: ركلة حرة ينفذها ألفاريز والحارس يتصدى
انطلاق المباراة
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