مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. طرد رودري

مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) لوريان.. جووول أول

تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام

عودة فينسيوس وتواجد بيلينجهام.. 20 لاعبا في قائمة أنشيلوتي لدربي مدريد

خبر في الجول – سبب تأخر انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار

مؤتمر أنشيلوتي: عودة فينيسيوس أمام أتليتكو.. حقيقة إصابة بيلينجهام وأتفهم حزن اللاعبين

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سيميوني عن صعوبة التنافس مع ريال مدريد وبرشلونة.. الدربي والقلق من طرد رابع

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