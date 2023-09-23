عودة فينسيوس وتواجد بيلينجهام.. 20 لاعبا في قائمة أنشيلوتي لدربي مدريد

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

فينسيوس - ريال مدريد - برشلونة - بيكيه

عاد فينسيوس جونيور لقائمة مباريات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه ريال مدريد غدا الأحد في ملعب واندا ميتربوليتانو في سادس جولات الدوري الإسباني.

كما تواجد جود بيلينجهام على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة اتليتكو بعد شكوك حول قدرته على المشاركة.

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فيما يغيب داني كارباخال للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو في دربي العاصمة الإسبانية كالتالي:

الحراس: كيبا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ15 نقطة فيما يأتي الأتليتي سابعا بسبع نقاط.

ريال مدريد أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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