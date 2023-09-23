خبر في الجول – سبب تأخر انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:07

كتب : حسام أحمد

عمر فايد - فنربخشة

لماذا تأخر انضمام عمر فايد إلى نوفي بازار الصربي معارا من فنربخشة رغم إتمام كافة تفاصيل الانتقال؟

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

فنرباهتشة

حسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة لم تفشل ولكن تأخرت بسبب عدم حصول اللاعب المصري حتى الآن على تأشيرة دخول صربيا.

وبمجرد حصول عمر فايد على التأشيرة فسوف يتمم الانتقال بدون أي عائق.

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وكشف مصدر من فنربخشة –طلب عدم ذكر اسمه- سابقا لـFilGoal.com "سيخرج فايد على سبيل الإعارة لمدة موسم بدون مقابل مادي".

وأوضح "سيتحمل فنربخشة راتب اللاعب، ولا يوجد بند للشراء".

وتابع المصدر "الهدف هو حصول فايد على دقائق لعب أكثر، وسيعود اللاعب إلى صفوف فنربخشة مع بداية الموسم المقبل".

وانضم عمر فايد إلى صفوف فنربخشة في أغسطس الماضي قادما من المقاولون العرب.

ويحتفظ المقاولون العرب بنسبة 15% من قيمة إعادة البيع.

وقال عمر فايد لـ FilGoal.com في وقت سابق: "أسافر إلى تركيا خلال ساعات وفنربخشة سيقرر مصيري سواء بالبقاء أو الخروج معارا لأحد الأندية التركية قبل 15 سبتمبر موعد غلق القيد في تركيا".

وشارك فايد في تدريبات فنربخشة بالفعل بعد انضمامه للفريق.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

عمر فايد فنربخشة نوفي بازار
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