كرة سلة – الأهلي يلاقي جولدن بولدز الصيني من أجل برونزية كأس العالم.. موعد المباراة والقناة الناقلة

ضرب زهيجيانج جولدن بولز الصيني موعدا مع الأهلي لملاقاته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للاندية (بطولة الإنتركونتيننتال).

وخسر جولدن بولز من تيليكوم باسكيتس بون الألماني اليوم السبت بنتيجة 111-50 في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وبذلك تصدر تيليكوم بون المجموعة بأربع نقاط تلاه جولدن بولز بثلاث نقاط ثم المنامة البحريني بنقطتين.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي أو عربي حصد ميدالية في تاريخ البطولة.



































وكان أبرز مركز حققه الزمالك في نسخة عام 2022 التي أقيمت في مصر وحينها حصد المركز الرابع.

وفي ذلك الوقت أقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق فقط وخسر الزمالك المباراتين.

فيما تقام النسخة الجارية من البطولة بمشاركة ست فرق تم تقسيمهم على مجموعتين ويتأهل أصحاب الصدارة للنهائي.

ويخوض صاحبا المركز الثاني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما أصحاب المركز الثالث فيلعبان في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وستقام المباراة في العاشرة من صباح غدا الأحد.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".