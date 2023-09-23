كرة طائرة – وصول البرازيلية ميلكا للانتظام في تدريبات الزمالك

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 15:20

كتب : إبراهيم رمضان

سيدات الزمالك - كرة طائرة

وصلت المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى القاهرة بعد قضاء إجازتها في بلادها.

وتستعد ميلكا للانتظام في تدريبات الزمالك تحضيرا للمباريات المقبلة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك توصل لاتفاق على تجديد عقد ميلكا لموسم إضافي قبل أن تسافر إلى البرازيل لتحصل على فترة إجازة قبل بداية الموسم الجديد.

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اللاعبة البرازيلية انضمت للزمالك في بداية الموسم الماضي وقضمت أداء جيد لذلك قررت إدارة النادي تجديد عقدها لتلعب موسم إضافي.

وساهمت ميلكا في حصول الزمالك على بطولة كأس مصر الموسم الماضي وبطولة إفريقيا.

وتوج فريق السيدات بالزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وبطولة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وخسرت فتيات الزمالك نهائي الدوري المصري لحساب الأهلي.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك "سيدات" كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، وأشرف عبد العال مدربا.

سيدات طائرة الزمالك
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