طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى من ثنائي السيدات وخطوة من النادي

تقدمت مريم متولي ومايا ممدوح لاعبتا الكرة الطائرة في الزمالك بشكوى لدى الاتحاد المصري بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما مؤخرا.

وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "مريم ومايا تقدمتا بشكوى بالفعل لكن سيتم حل الأزمة".

وأوضح "اللجنة التنفيذية المسؤولة عن إدارة الزمالك وعدت كل اللاعبات وليس مريم ومايا فقط بصرف جزء من المستحقات غدا الاحد".

وأضاف المصدر "وخلال 10 أو 15 يوما سيتم صرف جزء آخر من المستحقات".

وأتم المصدر تصريحاته "كما سمحت اللجنة التنفيذية للاعبات بالخروج على سبيل الإعارة للأندية السعودية لتحقيق استفادة مادية لهن".

وأعير من الزمالك كل من نوران سعد إلى الرياض السعودي، ومايا ممدوح ودانا شوقي وسابين عابد نادي مواطنه الزلفي.

وعلم FilGoal.com ان الثنائي تقدم بشكوى بسبب مستحقات متأخرة منذ فبراير الماضي.

ويمنح الاتحاد المصري أي نادي مقدم فيه شكوى بسبب مستحقات مالية شهر لحل الأزمة مع اللاعب أو إمكانية فسخ التعاقد من جانب اللاعب.