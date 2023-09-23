مؤتمر أنشيلوتي: عودة فينيسيوس أمام أتليتكو.. حقيقة إصابة بيلينجهام وأتفهم حزن اللاعبين

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن شفاء فينيسيوس جونيور لاعب الفريق من الإصابة التي يعاني منها وتواجده في قائمة الفريق استعدادا للدربي أمام أتليتكو مدريد.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه ريال مدريد غدا الأحد في ملعب واندا ميتربوليتانو في سادس جولات الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "فيني في حالة جيدة وسيتواجد في قائمة الفريق".

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وأكمل "خطر تعرضه للإصابة منخفض للغاية وإن كان هناك أي احتمال للإصابة فلن يلعب لكنه تعافى وسأتخذ قراري غدا".

وعن حقيقة إصابة جود بيلينجهام قال: "لم يكن مصابا، سيشارك ضد أتليتكو بشكل طبيعي".

وأكمل "ولو لم يتواجد بيلينجهام فلدي لاعب آخر ولقد اظهر الفريق قدرته على مواجهة الغيابات المهمة جيدا، وإن لم يتواجد جود معنا فلن نبكي فهناك شخص آخر سيحل محله ويفعل ذلك بشكل جيد".

وعن المباراة قال: "يملك المنافس الكثير من الإمكانيات وكل شيء طبيعي كما هو الحال دائما".

وعن حزن توني كروس ولوكا مودريتش بسبب استبدالهما قال: "تركهما على مقاعد البدلاء يكلف الكثير وكذلك مع فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، لكن الجميع يفهم ذلك لأن المنافسة عالية جدا".

وأكمل "أتفهم حزن اللاعبين حين يتم استبدالهم لكنني أفعل ذلك لأجل اللاعب أكثر نشاطا".

وعن أيهما يفضل الدربي أم الكلاسيكو أمام برشلونة أجاب "لا توجد اختلافات نحن خوض تلك المباريات والفوز فيها".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ15 نقطة فيما يأتي الأتليتي سابعا بسبع نقاط.

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