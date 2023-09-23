قبل انطلاق النسخة الأولى.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين

تنطلق غدا الأحد مباريات النسخة الأولى من دوري المحترفين الذي سيقام على مرحلتين.

وستقام مباريات دوري المحترفين في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وينقسم دوري المحترفين إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل دور واحد بين جميع الفريق (20 فريق).

وفي المرحلة الثانية سيتم تصنيف الأندية من المركز الأول إلى العاشر، وستتنافس هذه الفرق على بطاقتين مؤهلتين مباشرة للدوري الممتاز.

فيما سيتم تصنيف الفرق من المركز 11 إلى 20 على أن يهبط أصحاب المركز الـ 6 الأخيرة إلى القسم الثاني.

صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين بعد نهاية المرحلتين سيخوض دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني (ب) تقام من دورين لتحديد بطاقة الصعود الثالثة للدوري الممتاز.

وإليكم تفاصيل الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري المحترفين.

غزل المحلة

المدير الفني: خالد عيد

الملعب: ستاد غزل المحلة

الصفقات: محمود غالي وعبد الرحيم عموري وأحمد سوداني ومحمد مصطفى إيفا وأحمد حجي ومحمد أحمد قطه وأحمد مجدي.

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حرس الحدود

المدير الفني: محمد مكي

الملعب: ستاد حرس الحدود

الصفقات: محمد القط وعبد الرؤوف زيكو ويحيى حامد ومحمود راموس ومحمد رفعت وعمر رجب.

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أسوان

المدير الفني: حامد حمدان

الملعب: ستاد أسوان

الصفقات: مسعد عوض وبلال جمال ومحمد حامد وحسام الصانع ومحمود لوكس وكريم مصطفى وعلي خليل وجابر سالم ومصطفى الصاوي وعلي ممدوح والجامبي موسى سيساي والنيجيري أموس جيوبام وإبراهيم البهنسي ومحمد العشري وعبد الرحمن عماد ومحمود حامد وأحمد أيمن.

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لافيينا

المدير الفني: أحمد عيد عبد الملك

الملعب: منتجع الأسيوطي

الصفقات: عبد العزيز محمد وكريم علاء وعمر بركات، والموريتاني أحمد سالم ومعتصم حمدي وحمدي المتولي وعمر البكري وأوين وأحمد سعد عبد الرحمن أسامة ومحمد أشرف وعمر عسلية ومحمود متولي ويوسف الفهيد.

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بترول أسيوط

المدير الفني: أحمد عبد المقصود

الملعب: ستاد بترول أسيوط

الصفقات: محمود عوكل وإسلام أحمد وأحمد ناصر وأحمد عربي وإبراهيم الششتاوي وإبراهيم البشبيشي وأحمد بدوي وسعد جمال وعبد الله صابر وعلي البرقي وأحمد خالد وأبو بكر محمد ومحمد وليد.

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مصر للمقاصة

المدير الفني : طارق حجاج

الملعب : منتجع الأسيوطي

الصفقات: عودة أحمد طارق سليمان من الإعارة للداخلية (الفريق معاقب بإيقاف القيد).

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النصر للتعدين

المدير الفني: حسن عبد المنعم

الملعب: ملعب النصر للتعدين

الصفقات: أحمد صبحي وأحمد مجدي وتايسون ومحمد العندليب ومحمد متولي وإسلام عصام ومحمد جمال والسيد عطية والنيجيري يحيى أمينو.

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وادي دجلة

المدير الفني: الكرواتي توليتش

الملعب: ستاد السلام

الصفقات: محمد رزق وإسلام جمال ومحمود طلعت وعبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبد الله كامل ويوسف محسن وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش ووليد عطية وأحمد دحروج.

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السكة الحديد

المدير الفني : أمير عزمي مجاهد

الملعب : ستاد السكة الحديد

الصفقات : يوسف رحومة وباسم عادل ومحمود عبد العاطي ومحمد جمال و جون أفيري والسعيد كمال ومحمد جمال الكارتة ومؤمن جابر ومحمد عصام وعبدالله جمعة عواض وعمر صلاح وحسين البدري وإسلام الفار ومحمد النادي ومحمد فوزي وأحمد جودة ومحمد أشرف ومحمد عقل

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بتروجت

المدير الفني : سيد عيد

الملعب : ستاد بتروسبورت

الصفقات : أحمد بحبح ومحمود حمدي وفارس رضا وأحمد الصعيدي وحامد حمدان وحاتم جميل و مصطفى سلطان و كامل أحمد و محمود حمودة.

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القناة

المدير الفني : سامر عبد الرحمن

الملعب : ستاد هيئة قناة السويس (القديم)

الصفقات: إبراهيم صلاح ومحمد ناصف وأسامة الليبي وأحمد حسن ومحمود حكيم ومحمد أنور ومحمد توكل ومحمد ريعو ومحمود حرشه وإسلام زيادة ومصطفى معوض وهشام رأفت ومحمود البدري وحسين رجب، وعلي عمرو.

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"نادي وي"

المدير الفني: جمعه مشهور

الملعب: ستاد السلام

الصفقات: مروان أحمد وأحمد نبيل مانجا وإسلام صلاح وعلي المصري وسيف شيكا وأحمد عيد ومحمود الغرباوي وبوسكا صبري ومحمد أشرف كوتو وحسين ذكري وعلي بهيج ومحمد أمين ومحمود شكري.

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طنطا

المدير الفني: عمرو أنور

الملعب: ملعب نادي طنطا

الصفقات: أحمد شوقي ومحمد عبدالرسول والحسيني سمير وموسى كانوتيه ومحمد رمضان وفارس وأحمد السيد ومحمد حموشة وإبراهيم جمال وأحمد الشامي.

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دكرنس

المدير الفني : أيمن الجمل

الملعب : ملعب نادي دكرنس

الصفقات:محمد العربي ومحمود عبدالله وباسم عبد العزيز وطه جمعه وزياد ياسر ومحمد طارق وخالد الحسيني وكريم بدير وكاظم صبري وعبد السميع سيمو ومحمد رضا وعلاء شعبان وأحمد عصام شيكو ومراد رجب وأحمد معروف وأحمد حسني وحسام جلال والنبجيري جيروم فيليب.

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ابو قير للأسمدة

المدير الفني : أيمن المزين

الملعب : ملعب ابو قير للاسمدة

الصفقات :أحمد السعدني وأحمد فايز ووجيه عبد الحكيم ومحمد حكا ومحمد عبد الجواد ومحمد الكومي ومحمد نور وأحمد راشد ومحمود علاء ويوسف جودة ومحمد طلعت.

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جمهورية شبين

المدير الفني: عصام شعبان

الملعب: ملعب نادي جمهورية شبين

الصفقات: أبو بكر زغلول وأحمد توتي ومحمد نجاتي ومحمد حمدان وطلبه محمد وغريب ياسر وصلاح فتحي وياسر مختار ومصطفى محمود ورجب العربي ومحمود صلاح ومؤمن ابراهيم وأحمد كابوريا ومحمد عبد المنعم.

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بروكسي

المدير الفني : محمد حامد

الملعب : ملعب بروكسي

الصفقات : أحمد الأمور ومحمد باستن والكونغولي كمارا ومحمد أشرف وعمار شرف الدين ومحمد حمبوزو ومحمد الدسوقي وعمارة نيمار وزيزو ومحمود عزت.

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مكادي

المدير الفني : عثمان أحمد

الملعب : ستاد الجونة

الصفقات : إسلام رشدي وشمس محارب ومحمد علي وحسين الحسيني ومحمد مصطفى ومحمد الغندور وأحمد أوكا وعبد الواحد عبد العزيز ومحمود السيد وحسام الريالي وإبراهيم عبد العزيز وباسل محمد وهشام عبد الحميد وعمرو بركات.

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النجوم

المدير الفني : سعيد عبد العزيز

الملعب : ستاد السكة الحديد

الصفقات :وليد توفيق وأحمد صابر ومؤمن بدوي ومحمد طلعت ومصطفى جميل وأحمد أيمن وعبد العزيز معوض وعلاء الشربيني ويوسف علاءز

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راية

المدير الفني: حسام عبد العال

الملعب: ستاد حرس الحدود

الصفقات: إسلام طارق وحسام حسبو ومحمد موسى وإبراهيم رجب ريعو وخالد عبد الرازق ومحمد علاء هيكل وعبد العليم السيد وأحمد مصطفى وأحمد عادل ديفندر ورامز فرج وطه نادي ويوسف جويده وإبراهيم سليمان وأشرف محمد ومحمد السعيد ومحمد أسامة ومحمد طارق والغاني إيفانوي كاسي وخالد قمر.