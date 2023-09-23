سيميوني عن صعوبة التنافس مع ريال مدريد وبرشلونة.. الدربي والقلق من طرد رابع

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 12:48

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

كيف يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة؟ مدرب الروخيبلانكوس يجيب.

ويستضيف أتليتكو مدريد منافسه ريال مدريد غدا الأحد في ملعب واندا ميتربوليتانو في سادس جولات الدوري الإسباني.

وتحدث سيميوني في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "لقد تنافسنا جيدا مع كليهما، في السنوات الـ10 أو الـ11 التي كنت فيها مع النادي كان لدى ريال مدريد وبرشلونة فرق رائعة ورغم ذلك نافسناهما بشكل جيد".

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وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه "يتعين علينا مواصلة التحسن والتفكير في أنفسنا ومن هنا البحث عن الطرق التي قادتنا للمنافسة".

وعن طرد لاعبا من فريقه في آخر ثلاث مباريات وهل يقلق من تكرار الأمر غدا أجاب "يجب أن يُترك الحكم بمفرده، اعتقد أن هذا الدربي الأول للحكم خافيير ألبيرولا وهو سيشعر بالحماس لرغبته في تقديم أداء جيد".

وأتم "نجهز أنفسنا لمواجهة منافس قوي جدا وواثق في نفسه وستكون مباراة صعبة".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ15 نقطة فيما يأتي الأتليتي سابعا بسبع نقاط.

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