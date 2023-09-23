رونالدو: يقولون إنني انتهيت لكني ما زلت أثبت خلاف ذلك

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ما زال يملك الكثير ليقدمه في كرة القدم.

صاحب الـ 38 عاما يلعب في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.

وقال رونالدو عبر "SSC SPORTS": "يقولون إن رونالدو انتهى، لكن هذا ليس صحيحا. سأستمر في اللعب حتى تقول ساقي لقد انتهيت".

وشدد "لا يزال لدي الكثير. ما زلت أحب كرة القدم وتسجيل الأهداف. ما زلت أحب الفوز. يقولون إنني انتهيت لكنني ما زلت أثبت أن هذا غير صحيح".

وقاد رونالدو النصر للفوز على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين للنصر وأضاف أندرسون تاليسكا مثلهما، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.

رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين.