سلة - عمرو مصيلحي: عضوية مصر في الاتحاد الدولي 3 * 3 تتويج لجهودنا وإنجازاتنا في اللعبة

قال عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إن تعيينه عضوا بلجنة 3 * 3 في الاتحاد الدولي للعبة يعد تتويجا للطفرة التي تشهدها الرياضة في مصر.

وتحدث عمرو مصيلحي قائلا: "كرة السلة المصرية تشهد طفرة وحققنا نتائج مميزة في البطولات العالمية وهو ما ترتب عليه وجود ممثلا لنا في الاتحاد الدولي".

وواصل "إنجازاتنا تحققت بوصول خمسة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم وهم المنتخب الأول للسيدات وتحت 23 عاما للشباب والآنسات وتحت 18 عاما للناشئين والناشئات".

وأكمل المشرف العام على المنتخبات المصرية حديثه "كرة السلة تعيش أزهى عصورها ونستعد لاستضافة بطولة إفريقيا في شهر نوفمبر المقبل وأيضا بطولتي إفريقيا تحت 17 عاما للناشئين والناشئات في شهر ديسمبر المقبل".

واختتم مصيلحي حديثه "أتمنى مشاركة مصر لكرة السلة 3 * 3 في الأولمبياد فهذا واحد من أهم طموحاتي".