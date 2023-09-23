كرة سلة – الأهلي يلعب على برونزية كأس العالم.. فرانكا يُسقط إجنيت في مباراة مثيرة

تحول الأهلي لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية (بطولة الإنتركونتيننتال).

وفاز فرانكا البرازيلي على إجنيت الأمريكي اليوم السبت بنتيجة 98-89 في ختام مباريات المجموعة الأولى التي يتواجد فيها الأهلي كذلك.

وكانت المباراة مثيرة في أحداثها إذ أن الربع الأول انتهى بتقدم فرانكا بنتيجة 25-23.

وفي الربع الثاني فاز فرانكا بنتيجة 29-27.

ولكن عاد إجنيت في الربع الثالث وفاز بنتيجة 23-22.

وفي الربع الرابع سقط إجنيت بقوة أمام فرانكا الذي فاز بنتيجة 22-16.

وبتلك النتيجة تأهل فرانكا إلى نهائي البطولة التي تقام حاليا في سنغافورة، فيما يلعب الأهلي على المركزين الثالث والرابع.

وتصدر فرانكا المجموعة بأربع نقاط تلاه الأهلي بثلاث نقاط ثم إجنيت بنقطتين.

إذ أن الفوز في المباراة يعطيك نقطتين، والهزيمة نقطة وحيدة فقط.

ولم يتم حتى الآن معرفة منافس الأهلي من المجموعة الثانية إذ أن كل الفرق تتساوى في الرصيد بعدما حصد كل منهم نقطتين.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من تيليكوم باسكيتس بون الألماني وزهيجيانج جولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي أو عربي حصد ميدالية في تاريخ البطولة.

وكان أبرز مركز حققه الزمالك في نسخة عام 2022 التي أقيمت في مصر وحينها حصد المركز الرابع.

وفي ذلك الوقت أقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق فقط وخسر الزمالك المباراتين.

فيما تقام النسخة الجارية من البطولة بمشاركة ست فرق تم تقسيمهم على مجموعتين ويتأهل أصحاب الصدارة للنهائي.

ويخوض صاحبا المركز الثاني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما أصحاب المركز الثالث فيلعبان في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وستقام مباراة الأهلي غدا الأحد في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.