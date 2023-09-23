كرة سلة – الأهلي يلعب على برونزية كأس العالم.. فرانكا يُسقط إجنيت في مباراة مثيرة

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

كرة سلة - فرانكا وإجنيت في كأس العالم للأندية

تحول الأهلي لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية (بطولة الإنتركونتيننتال).

وفاز فرانكا البرازيلي على إجنيت الأمريكي اليوم السبت بنتيجة 98-89 في ختام مباريات المجموعة الأولى التي يتواجد فيها الأهلي كذلك.

وكانت المباراة مثيرة في أحداثها إذ أن الربع الأول انتهى بتقدم فرانكا بنتيجة 25-23.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – كيف يلعب الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية كرة سلة – الأهلي يخسر من فرانكا وينتظر تحديد موقفه الترتيبي في كأس العالم كرة سلة - أوجستي: حققنا فوزا مستحقا على إجنيت.. ونقاتل للفوز في كل المباريات سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية

وفي الربع الثاني فاز فرانكا بنتيجة 29-27.

ولكن عاد إجنيت في الربع الثالث وفاز بنتيجة 23-22.

وفي الربع الرابع سقط إجنيت بقوة أمام فرانكا الذي فاز بنتيجة 22-16.

وبتلك النتيجة تأهل فرانكا إلى نهائي البطولة التي تقام حاليا في سنغافورة، فيما يلعب الأهلي على المركزين الثالث والرابع.

وتصدر فرانكا المجموعة بأربع نقاط تلاه الأهلي بثلاث نقاط ثم إجنيت بنقطتين.

إذ أن الفوز في المباراة يعطيك نقطتين، والهزيمة نقطة وحيدة فقط.

ولم يتم حتى الآن معرفة منافس الأهلي من المجموعة الثانية إذ أن كل الفرق تتساوى في الرصيد بعدما حصد كل منهم نقطتين.

ويتواجد في المجموعة الثانية كل من تيليكوم باسكيتس بون الألماني وزهيجيانج جولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي أو عربي حصد ميدالية في تاريخ البطولة.

وكان أبرز مركز حققه الزمالك في نسخة عام 2022 التي أقيمت في مصر وحينها حصد المركز الرابع.

وفي ذلك الوقت أقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق فقط وخسر الزمالك المباراتين.

فيما تقام النسخة الجارية من البطولة بمشاركة ست فرق تم تقسيمهم على مجموعتين ويتأهل أصحاب الصدارة للنهائي.

ويخوض صاحبا المركز الثاني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما أصحاب المركز الثالث فيلعبان في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وستقام مباراة الأهلي غدا الأحد في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

كرة سلة الأهلي كأس العالم للأندية لكرة السلة
نرشح لكم
سلة - عمرو مصيلحي: عضوية مصر في الاتحاد الدولي 3 * 3 تتويج لجهودنا وإنجازاتنا في اللعبة كرة سلة – كيف يلعب الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية كرة سلة – الأهلي يخسر من فرانكا وينتظر تحديد موقفه الترتيبي في كأس العالم انتهت كرة سلة - الأهلي (70) - (90) فرانكا البرازيلي.. خسارة المارد الأحمر كرة سلة - أوجستي: حققنا فوزا مستحقا على إجنيت.. ونقاتل للفوز في كل المباريات سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية كرة سلة - إنجاز قاري.. الأهلي يفتتح مشوراه في كأس العالم للأندية بالفوز على إجنيت الأمريكي كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع نجم منتخب تونس
أخر الأخبار
سيميوني عن صعوبة التنافس مع ريال مدريد وبرشلونة.. الدربي والقلق من طرد رابع 11 دقيقة | الدوري الإسباني
رونالدو: يقولون إنني انتهيت لكني ما زلت أثبت خلاف ذلك 38 دقيقة | السعودية
سلة - عمرو مصيلحي: عضوية مصر في الاتحاد الدولي 3 * 3 تتويج لجهودنا وإنجازاتنا في اللعبة 39 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة – الأهلي يلعب على برونزية كأس العالم.. فرانكا يُسقط إجنيت في مباراة مثيرة ساعة | كرة سلة
آس تكشف مدة غياب فيتور روكي ساعة | الكرة الأوروبية
ميندي: لست سعيدا بمستواي مع أهلي جدة ساعة | السعودية
نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد عبد الرؤوف.. المدرب الأصغر في الدوري الذي أجمع الكل على نظامه 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن